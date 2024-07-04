Объекты дорожной инфраструктуры приводят в порядок в рамках акции "Алматы Жазы"

Акция "Алматы Жазы" реализуется в рамках общереспубликанской акции "Таза Қазақстан" и продолжится до 6 июля текущего года.

В целях поддержания чистоты и порядка на улицах города осуществлена мойка более 624 остановочных комплексов, 90 светофорных объектов и 2 181 стойки дорожных знаков.

Более 5 000 единиц спецтехники задействовано для подметания проезжих частей и тротуаров, а также дворовых участков. На сегодня очищено более 41 тысячи кв. м проезжей части дорог и тротуаров, 200 км ливневой канализации, произведен покос травы на 272 улицах города. Также подметено и убрано от мусора 3 760 дворовых участков.

Фото: акимат города Алматы

Вместе с очисткой остановочных комплексов и дворовых территорий выполняются работы по ремонту и покраске неотъемлемых элементов городской инфраструктуры, таких как скамейки и уличные урны. Подрядными организациями помыто 7 049 скамеек и 11 351 уличная урна.

Всего в ходе акции "Алматы Жазы" с 26 июня по 6 июля т. г. в городе будут проведены работы по очистке (мойке) от пыли и загрязнений 798 остановочных комплексов, 122 светофорных объектов, 3 181 стойки дорожных знаков.