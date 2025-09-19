Аким Алматы обсудил план осенних посадок в рамках акции "Таза Қазақстан"

В Алматы планируется высадить 13 тыс. крупномерных деревьев в рамках акции "Таза Қазақстан".

Под председательством акима города Дархана Сатыбалды прошло совещание, на котором обсудили реализацию республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" и подготовку к осенней кампании по озеленению и благоустройству Алматы во исполнение поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по увеличению зеленых насаждений и созданию комфортной городской среды.

На встрече заслушали отчеты районных акиматов и профильных служб, подвели итоги летних работ и утвердили меры по осенним посадкам.

Фото: акимат города Алматы

В осенний период в Алматы планируется высадить 13 тыс. крупномерных деревьев высотой 4-5 метров и около 100 тыс. кустарников. Работы пройдут на 37 участках города: вдоль магистральных улиц, а также в парках и скверах. Весной уже были посажены 2 тыс. крупных деревьев высотой более 6 метров, в том числе липа, ясень, вяз, сосна, клен серебристый и ель зеленая.

Среди ключевых площадок – проспект Рыскулова (500 деревьев, часть деревьев пересаживается с сохранением), улица Новая Саина (500 деревьев), а также территория у "Алматы Арены" (60 деревьев). Аким Алматы Дархан Сатыбалды подчеркнул, что озеленение должно проводиться качественно и с учетом особенностей климата и почвы города. "Наша задача не просто посадить деревья ради отчета. Важно, чтобы они прижились, росли и приносили пользу экологии города долгие годы", – отметил он.

Фото: акимат города Алматы

Помимо посадок, в Алматы активно ведется работа по санитарной очистке и благоустройству. Только в Медеуском районе за последние недели проведен 31 локальный субботник на 60 локациях с участием более 6 тыс. горожан, волонтеров и представителей бизнеса. Было задействовано свыше 400 единиц техники, вывезено более 6 тыс. кубометров мусора. В городе идет комплексная уборка дворов: уже охвачено 158 дворов, до 10 октября планируется завершить работы еще в 256 дворах.

Отдельное внимание уделяется работе коммунальных служб. В Наурызбайском районе проводится масштабная чистка арычной сети: работы идут на 92 улицах общей протяженностью более 100 км. Задействованы бригады рабочих и спецтехника, завершен ремонт двух аварийных переходов, еще два строятся и будут завершены до середины октября. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме – круглосуточно в три смены, чтобы своевременно очищать улицы и поддерживать порядок в каждом районе.

Фото: акимат города Алматы

Параллельно продолжается благоустройство придомовых территорий: в прошлом году ограждения появились в 18 дворах, в этом году планируется установить еще свыше 8 км. На контейнерных площадках города также устанавливаются камеры видеонаблюдения: в этом году смонтировано 220 камер, подана заявка еще на 122.