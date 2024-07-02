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"Алматы Жазы": усилена работа по очистке арычных сетей

Алматы Жазы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 14:51 Фото: акимат города Алматы
В Алматы продолжается акция "Алматы Жазы", проводимая в рамках общереспубликанской акции "Таза Қазақстан" и являющаяся продолжением кампании "Алматы – наш общий дом" в летний период.

В ходе акции с 26 июня по 6 июля усилена работа по очистке арычных сетей протяженностью 1525 км.

Вместе с ГКП "Алматы тазалык" в очистке арыков задействовано шесть подрядных организаций. Ежедневный выход составляет 54 единицы спецтехники и 425 рабочих. Каждый день силами подрядных организаций из арычных сетей вывозится 250 куб. м ила и другого мусора.

Алматы Жазы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 14:51

Фото: акимат города Алматы

В период выпадения осадков дополнительно организовывается дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям и предупреждения подтоплений.

Алматы Жазы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 14:51

Фото: акимат города Алматы

Напомним, за "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов" в городе Алматы предусмотрена административная ответственность по статье 505 КоАП РК. Однако, как отмечают работники коммунальных служб, несмотря на штрафы городские арычные сети продолжают ежедневно забиваться мусором и бытовыми отходами от населения.

Алматы Жазы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 14:51

Фото: акимат города Алматы

Акция "Алматы Жазы" продлится до 6 июля текущего года. Главная цель – воспитание высокой гражданской ответственности, экологической культуры среди населения, поддержка частных экологических инициатив и создание условий для их реализации.

Алматы Жазы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 14:51

Фото: акимат города Алматы

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