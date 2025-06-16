Дэвид Бекхэм выступит редактором журнала о сельской жизни

Экс-футболист и сэр Дэвид Бекхэм выступит приглашенным редактором журнала о сельской жизни Country Life, сообщает Zakon.kz.

Экс-капитан сборной Англии по футболу будет приглашенным редактором октябрьского выпуска Country Life, приуроченного к 50-летию звезды. Об этом говорится на сайте издания.

В спецвыпуск войдут любимый рецепт Дэвида Бекхэма, рассказ о людях, вдохновляющих его в сельской жизни, и о мастерах, которые помогли ему обустроить загородный дом в Котсуолдсе. В журнале также расскажут, как деревенская среда стала для бывшего футболиста важной частью жизни.

"Для меня большая честь получить приглашение стать редактором номера журнала, который я всегда уважал и читал. Мне действительно интересно поработать с редакционной командой и создать выпуск, который расскажет, какое значение для меня и моей семьи имеет сельская жизнь и британский пейзаж", – прокомментировал сотрудничество Бекхэм.

Как отмечает The Telegraph, Бекхэм станет первым человеком не из королевской семьи, кто займет пост приглашенного редактора Country Life. Ранее эту роль для спецвыпусков журнала выполняли, среди прочих, король Великобритании Чарльз и его сестра – принцесса Анна.

Днями ранее Дэвид Бекхэм удостоился рыцарского звания за карьеру в спорте и благотворительную деятельность.