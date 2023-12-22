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Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году

как казахстанцы отдохнут в 2024 году Фото: Zakon.kz
2024 год выдался богатым на дополнительные выходные дни, сообщает Zakon.kz.

Так, на Новый год отдыхаем 1 и 2 января. 3 числа – рабочий день – выходим на работу.

В целом на празднование Нового года казахстанцам отводится 4 дня: при пятидневной неделе: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.

Рождество в 2024 году выпадает на воскресенье, но никаких переносов не ожидается. Поэтому в этом году дополнительного дня отдыха не будет.

В марте отмечаем два праздника – 8 марта и Наурыз. И нас ждут длинные выходные.

На 8 Марта – 3 дня отдыха. Так как 8 марта выпадает на пятницу, соответственно отдыхаем 8, 9 и 10 марта при пятидневной рабочей неделе и два дня – при шестидневной.

Наурыз будем праздновать целых 5 дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта.

Так как один из праздничных дней выпадает на субботу, соответственно, день отдыха переносится дополнительно на понедельник.

В мае нас ждет череда праздников: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы.

На каждый праздничный день приходится по одному дню отдыха: 1, 7 и 9 мая (среда, вторник и четверг).

В июне дополнительно отдыхаем один день: первый день Курбан–айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, выпадает на 17 июня, понедельник.

При этом дни религиозных праздников могут быть перенесены в зависимости от новолуния, отметили в Духовном управлении мусульман.

В июле нас ждет 3 выходных дня в связи празднованием Дня столицы, который выпадает в 2024 году на субботу и переносится на понедельник, 8 июля. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня – при шестидневной.

В августе 30 числа отмечаем День Конституции. Он выпадает на пятницу и в целом при пятидневной рабочей неделе нас ждет три выходных дня: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье).

В октябре отмечаем День Республики, и нас тоже ждет три дня выходных: 25, 26 и 27 октября.

В декабре на День Независимости в 2024 году также выпадает подряд три дня отдыха: 14, 15 и 16 декабря (понедельник). При шестидневной рабочей неделе, соответственно, только два выходных дня.


Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году

Фото: Zakon.kz



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