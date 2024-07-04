В Алматы ограничат движение на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева

Фото: Zakon.kz

С 20:00 5 июля до 23:00 8 июля 2024 года в Жетысуском районе города Алматы будет закрыто движение для автотранспорта в микрорайоне Айнабулак на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева, передает Zakon.kz.

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