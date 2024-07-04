В Алматы ограничат движение на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева
Фото: Zakon.kz
С 20:00 5 июля до 23:00 8 июля 2024 года в Жетысуском районе города Алматы будет закрыто движение для автотранспорта в микрорайоне Айнабулак на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева, передает Zakon.kz.
Движение будет закрыто в обе стороны, сообщает пресс-служба акимата города.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 2135 метров, введенного в эксплуатацию с 1981 года, проходящего под проезжей частью по улице Макатаева.
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"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 344 многоквартирных жилых дома, 11 объектов образования, три объекта здравоохранения и 483 прочих объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на двух маршрутах в Алматы обновили автобусы и сократили интервал движения.
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