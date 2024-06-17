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Изменение целевого назначения: землепользователи в Алматинской области не оплатили 1,5 млрд налогов

Землепользователи в Алматинской области не оплатили 1,5 млрд налогов за изменение целевого назначения земель, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 11:27 Фото: pexels
Прокуратурой Алматинской области выявлены факты уклонения от уплаты в бюджет 1,5 млрд тенге владельцами земельных участков за изменение целевого назначения, сообщает Zakon.kz.

Всего по области выявлены более 100 таких землевладельцев, сообщили в прокуратуре региона.
Законодательно предусмотрено, что меняя целевое назначение своих земель, владелец участка обязан уплатить кадастровую стоимость земельного участка.

По мерам реагирования прокуратуры области на сегодня уже возмещено 236 млн тенге в бюджет, остальная сумма на стадии взыскания.

Кроме того, актом надзора прокуратуры области в 2024 году возвращены 155 участков площадью 12,5 тыс. га неиспользуемых земель стоимостью 2,5 млрд тенге.

К примеру, в 2020 году одному из предприятий в городе Конаеве предоставлены пять земельных участков  площадью 500 га для строительства гидроэлектростанции. Однако строительство так и не начато.

В другом случае, ТОО "Solid Cristal" в Илийском районе предоставлен участок площадью 38 га стоимостью 339 млн тенге.

Участок не использовался более шести лет с момента получения.

Мерами прокуратуры области эти участки возвращены в госсобственность.

Стоит отметить, что по результатам принятых мер прокурорского реагирования на стадии возврата около 1 млн га земель, которые не используются по назначению.

Ранее прокуратура вернула государству 100% акций авторемонтного завода в Алматы.

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