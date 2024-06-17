Изменение целевого назначения: землепользователи в Алматинской области не оплатили 1,5 млрд налогов
Всего по области выявлены более 100 таких землевладельцев, сообщили в прокуратуре региона.
Законодательно предусмотрено, что меняя целевое назначение своих земель, владелец участка обязан уплатить кадастровую стоимость земельного участка.
По мерам реагирования прокуратуры области на сегодня уже возмещено 236 млн тенге в бюджет, остальная сумма на стадии взыскания.
Кроме того, актом надзора прокуратуры области в 2024 году возвращены 155 участков площадью 12,5 тыс. га неиспользуемых земель стоимостью 2,5 млрд тенге.
К примеру, в 2020 году одному из предприятий в городе Конаеве предоставлены пять земельных участков площадью 500 га для строительства гидроэлектростанции. Однако строительство так и не начато.
В другом случае, ТОО "Solid Cristal" в Илийском районе предоставлен участок площадью 38 га стоимостью 339 млн тенге.
Участок не использовался более шести лет с момента получения.
Мерами прокуратуры области эти участки возвращены в госсобственность.
Стоит отметить, что по результатам принятых мер прокурорского реагирования на стадии возврата около 1 млн га земель, которые не используются по назначению.
Ранее прокуратура вернула государству 100% акций авторемонтного завода в Алматы.