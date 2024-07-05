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Законодательство РК

Как казахстанцев защитят от сильных землетрясений

Казахстан, защита от землетрясений, комплексный план, правительство, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 09:12 Фото: primeminister.kz
Во исполнение поручения главы государства утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление Правительства подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.

"Документ предусматривает реализацию широкого круга мер по укреплению сейсмологической безопасности страны. В их числе значительное усиление мониторинга, обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, внедрение новых цифровых технологий, повышение уровня подготовки кадров и т.д." – отметили в пресс-службе Правительства.

Будет разработано 15 карт сейсморайонирования, что позволит прогнозировать 70% очагов землетрясений в сейсмоопасных регионах страны. Они также станут основой для проведения паспортизации зданий и сооружений на этих территориях и разработки новых строительных норм.

Паспортизация даст возможность выявить наиболее уязвимые строительные объекты, по отношению к которым будут в первую очередь применены меры по снижению сейсмического риска эксплуатации. Среди них: сейсмоусиление, защита или вынос ценного оборудования, изменение назначения и др.

Предусматривается также установка 285 сейсмических станций, а также ремонт и оснащение имеющихся 70 станций. Это позволит производить качественный прогноз сейсмоопасности в Алматинской области и иных подверженных риску регионах страны. В свою очередь, будут оперативно приниматься необходимые меры реагирования.

"Кроме того, планируется усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техническими средствами. В целом в результате реализации Комплексного плана должен существенно повыситься уровень защищенности граждан, сооружений и инфраструктуры на сейсмоопасных территориях. Также будет усовершенствована система реагирования со стороны госорганов и профильных организаций при возникновении землетрясения", – резюмировали в Правительстве.

Сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади республики. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областей.

За последние месяцы в Казахстане произошло несколько ощутимых землетрясений. Наиболее часто – в Алматы. По большей части, это были афтершоки землетрясений в Китае. Вся информация о землетрясениях в Казахстане и мире собрана здесь.

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