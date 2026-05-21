Комплексный план развития агроэкономики утвердило правительство

Постановлением правительства от 13 мая 2026 года утвержден Комплексный план развития агроэкономики Республики Казахстан на 2026-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что государственная политика в сфере развития АПК направлена на создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК. Ключевыми направлениями являются интенсификация и диверсификация производства, внедрение современных агротехнологий, сокращение доли водоемких и монокультурных культур, расширение площадей высокорентабельных культур, повышение обеспеченности отечественными семенами, обновление парка сельскохозяйственной техники, повышение продуктивности поголовья и генетического потенциала скота, увеличение загрузки перерабатывающих предприятий, расширение мощности по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, а также повышение доступности мер государственной поддержки, в том числе льготного кредитования.

В сравнении с 2023 годом АПК демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился в 1,3 раза и составил 9,8 трлн тенге.

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил 105,9%. Объем производства продуктов питания по сравнению с 2023 годом вырос в 1,2 раза и достиг 3,9 трлн тенге.

Индекс физического объема производства продуктов питания в 2025 году составил 108,1%. Впервые за 10 лет экспорт продукции АПК принес в страну около 3,5 трлн тенге валютной выручки, или 7 млрд долларов.

Указывается, что рост производственных показателей обеспечен за счет масштабной государственной поддержки и внедрения агротехнологий. В 2025 году объем льготного кредитования отрасли составил порядка 1 трлн тенге.

Также в 2025 году проведена реальная диверсификация посевов: площади монокультуры пшеницы сокращены почти на 900 тысяч га, площади бобовых и масличных культур увеличены на 275 тысяч га и более чем на 1 млн га соответственно.

Активное развитие животноводства обеспечено за счет проведенной системной работы по стабилизации ветеринарной безопасности и эпизоотической обстановки в стране. Отмечается существенное улучшение эпизоотической ситуации: с 2023 года количество очагов заболеваний снижено на 63%.

В сфере вакцинации и диагностики усилен контроль качества применяемых вакцин, а также увеличена доля отечественных вакцин и диагностических средств с 54% до 77%, что способствует снижению импортозависимости и повышению устойчивости системы ветеринарной безопасности.

Отмечается, что принимаемые меры в аграрном секторе способствовали активному развитию смежных производств, включая отечественное сельхозмашиностроение, производство удобрений, упаковочных материалов и сопутствующей продукции, что обеспечило рост загрузки предприятий обрабатывающей промышленности.

Предусматривается, что политика развития АПК будет направлена на дальнейшую интенсификацию и диверсификацию отрасли, повышение эффективности и технологичности производства, а также укрепление продовольственной безопасности страны.

Комплексный план разработан в реализацию Концепции развития агропромышленного комплекса на 2021-2030 годы, а также Плана развития Министерства сельского хозяйства на 2026-2030 годы и направлен на практическую реализацию заложенных целей, задач и приоритетов в разрезе регионов, а также обеспечение преемственности проводимой государственной политики в сфере развития АПК.

В плане предусмотрено развитие по нескольким направлениям:

Производство сельскохозяйственной продукции. Цифровизация в АПК. Меры государственной поддержки. Распределение сельскохозяйственной продукции. Обучение субъектов АПК.

Как ожидается, реализация комплексного плана приведет к следующим результатам:

Обеспечение валового сбора зерновых культур в 2026 году – 21,7 млн тонн, в 2027 году – 23,0 млн тонн, в 2028 году – 24,3 млн тонн.

Обеспечение валового сбора масличных культур в 2026 году – 4,1 млн тонн, в 2027 году – 4,3 млн тонн, в 2028 году – 4,5 млн тонн.

Доля внесения удобрений от научно-обоснованной потребности в 2026 году – 73%, в 2027 году – 85%, в 2028 году – 100%.

Обновление машинно-тракторного парка в 2026 году – 8%, в 2027 году – 8,5%, в 2028 году – 9%.

Увеличение численности поголовья КРС в 2026 году – 8 479 тысяч голов, в 2027 году – 9 072 тысяч голов, в 2028 году – 9 889 тысяч голов.

Увеличение численности поголовья МРС в 2026 году – 21 263 тысячи голов, в 2027 году – 22 539 тысяч голов, в 2028 году – 24 116 тысяч голов.

Увеличение численности поголовья лошадей в 2026 году – 4 848 тысяч голов, в 2027 году – 5 212 тысяч голов, в 2028 году – 5 681 тысяча голов.

Доля переработанной продукции в АПК (молоко, мясо, семена подсолнечника, рис, кукуруза, гречиха) в 2026 году – 70%, в 2027 году – не менее 70%, в 2028 году – не менее 70%.

Увеличение объема производства продуктов питания в 2026 году – 4 000 млрд тенге, в 2027 году – 4 200 млрд тенге, в 2028 году – до 4 500 млрд тенге.

Увеличение экспорта продукции АПК в 2026 году – 6,8 млрд долларов США, в 2027 году – 7,0 млрд долларов США, в 2028 году – 7,2 млрд долларов США.

Ежегодный уровень обеспеченности продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) не менее 80%.

Доля особо опасных заболеваний животных, охваченных диагностическими исследованиями, – охват не менее 35,3% болезней, подверженных исследованию.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.