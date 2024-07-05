Астанчан предупредили о запуске 1250 дронов над столицей

В Астане в честь празднования Дня столицы пройдет световое шоу дронов. В связи с этим над городом запустят 1250 летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

Власти столицы уточнили, что проведение светового шоу дронов планируется после завершения праздничного концерта Open Air, который состоится на территории ЭКСПО 6 июля 2024 года в 18:00.

"Ориентировочное время проведения шоу дронов – в 22:15 (22:30). Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов – пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств". Пресс-служба акимата Астаны

О том, что жителям и гостям Астаны на День столицы покажут шоу дронов, стало известно 26 июня 2024 года.

Фото: gov.kz

Напомним, что световое шоу дронов было проведено и в 2023 году в рамках празднования 25-летия Астаны. Подробнее об этом здесь.