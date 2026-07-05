Организаторы дрон-шоу в Астане сделали заявление

Компания, организовавшая дрон-шоу в Астане, выступила с заявлением, разъяснив цель проведения светового представления и его связь с празднованием Дня столицы.

Сегодня в Астане состоялось дрон-шоу, посвященное предстоящим концертам всемирно известного исполнителя Энрике Иглесиаса, которые пройдут в Казахстане 3 сентября на стадионе "Астана Арена" и 5 сентября на Центральном стадионе Алматы.

В ходе светового шоу в небе были представлены тематические композиции, посвященные предстоящим выступлениям артиста. Дрон-шоу является частью коммерческой рекламной кампании концертов.

"Организатором мероприятия выступила компания Aspan Galaxy. Шоу было проведено после получения всех необходимых согласований в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан", – говорится в заявлении.

Организаторы также добавили, что данное дрон-шоу не входит в официальную программу мероприятий, посвященных празднованию Дня столицы.