Организаторы дрон-шоу в Астане сделали заявление
Фото: instagram/aspangalaxy.kz
Компания, организовавшая дрон-шоу в Астане, выступила с заявлением, разъяснив цель проведения светового представления и его связь с празднованием Дня столицы.
Сегодня в Астане состоялось дрон-шоу, посвященное предстоящим концертам всемирно известного исполнителя Энрике Иглесиаса, которые пройдут в Казахстане 3 сентября на стадионе "Астана Арена" и 5 сентября на Центральном стадионе Алматы.
В ходе светового шоу в небе были представлены тематические композиции, посвященные предстоящим выступлениям артиста. Дрон-шоу является частью коммерческой рекламной кампании концертов.
"Организатором мероприятия выступила компания Aspan Galaxy. Шоу было проведено после получения всех необходимых согласований в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан", – говорится в заявлении.
Организаторы также добавили, что данное дрон-шоу не входит в официальную программу мероприятий, посвященных празднованию Дня столицы.
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