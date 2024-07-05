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Законодательство РК

Ввести в Казахстане закон "О тунеядстве" предлагает предприниматель из Талдыкоргана

Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 15:47 Фото: primeminister.kz
Член Совета предпринимателей Жетысуской области Жанарбек Саргалдаков предложил в Казахстане разработать и ввести закон "О тунеядстве" , сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сделал он это на встрече общественности с депутатом Мажилиса Парламента РК Айтуаром Кошмамбетовым в Талдыкоргане.

"Действительность такова, что в стране вроде бы достаточно безработных, а работать некому. В аграрной сфере, например, и за 10 тысяч тенге в день не наймешь пастуха, поливальщика полевых культур, в садах на уборке урожая работать порой некому. А сотни молодых людей сидят дома, потому что просто не хотят себя утруждать. Мол, тяжелый, непрестижный труд. Но, извините, "рожденный ползать летать не может". Если у тебя не хватило личных качеств хорошо окончить школу, затем вуз и получить вакансию мечты, иди и работай там, где руки нужны. Закон "О тунеядстве" нужно ввести, чтобы не плодить в семьях откровенных иждивенцев и обеспечивать все формы предприятий рабочей силой. А также вывести из тени тех, кто работает без оформления на частный бизнес, нахватав, например, кредитов и не оплачивая долги, или скрываясь от алиментов", – сказал Жанарбек Саргалдаков.

И, кстати, сторонников предложения Жанарбека Саргалдакова, предлагающего, как в СССР, давать тунеядцам срок от двух до пяти лет и отправлять их на принудительные работы, немало.

"Вот, например, ввели в стране АСП – адресную социальную помощь, – рассказывает депутат Жетысуского областного маслихата Римма Салыкова. – И в некоторых семьях здоровые мужчины бросили работать, потому что в документах на получение АСП нужно отразить, что у семьи нет дохода. Отразили и сидят дальше на диване, теперь-то их кормит государство. Это плохой опыт! Все здоровые люди в нашей стране должны работать".

А специальные социальные выплаты, по ее мнению, должны получать только мамы, которые находятся в декрете с маленькими детьми, нетрудоспособные лица и те граждане, которые ухаживают в семьях за родственниками с инвалидностью или немощными стариками.

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