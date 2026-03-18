Страховать жизнь и здоровье волонтеров предлагают в Казахстане

Депутат Николай Арсютин на пленарном заседании Мажилиса 18 марта 2026 года предложил ввести в Казахстане дополнительные меры социальной поддержки волонтеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что в Казахстане активно развивается волонтерское движение. Так, если в 2020 году в Казахстане насчитывалось около 50 тыс. волонтеров, то в настоящее время их число выросло уже до 300 тыс. человек.

"Более 800 организаций реализуют социально значимые инициативы, функционируют национальный и 20 региональных фронт-офисов. Волонтеры активно участвуют в проектах в сфере экологии, образования, культуры, социальной поддержки и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", – сказал он.

Однако, по его данным, действующее сегодня законодательство рассматривает волонтерство исключительно как форму социальной активности и не приравнивает его к трудовой деятельности. Соответственно, такая деятельность не включается в трудовой стаж и не формирует трудовых либо страховых прав. Кроме того, действующее законодательство не содержит норм об обязательном страховании волонтеров.

"В этой связи просим правительство рассмотреть дополнительные меры государственной поддержки волонтерского движения. В частности, попросил рассмотреть возможность внедрения пилотного механизма учета волонтерских часов при формировании трудового стажа для граждан, осуществляющих системную добровольческую деятельность пожилым людям, лицам с инвалидностью, а также гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения", – добавил Николай Арсютин.

Также предлагается предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки волонтеров, включая вопросы страхования их жизни и здоровья, в рамках нового программного документа по развитию волонтерства до 2030 года.

9 февраля 2026 года сообщалось, что норму о поощрении волонтерства включили в проект Конституции Казахстана.