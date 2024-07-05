В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 июля

Фото: pixabay

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия в субботу 6 июля будут в Актобе, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: