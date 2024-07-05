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Законодательство РК

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 июля

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 июля, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 02:19 Фото: pixabay
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия в субботу 6 июля будут в Актобе, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что дожди с грозами испортят выходные в Астане, Алматы и Шымкенте.

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