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В трех городах Казахстана 4 июля прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В трех городах Казахстана 4 июня прогнозируют неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 02:18 Фото: pixabay
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия 4 июля в четверг будут в Актобе, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что дожди с грозами, градом и шквалом накроют Казахстан

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