В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 22 июля
Фото: pixabay
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия в понедельник 22 июля будут в городах Астана, Алматы, ночью в городах Атырау, Костанай, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана на 22 июля объявлено штормовое предупреждение.
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