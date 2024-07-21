В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 22 июля

Фото: pixabay

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия в понедельник 22 июля будут в городах Астана, Алматы, ночью в городах Атырау, Костанай, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: