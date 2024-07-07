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В Астане четыре автобусных маршрута временно изменили схему движения

В Астане четыре маршрута временно изменили схему движения, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 01:50 Фото: Zakon.kz
8 июля временно меняются схемы движения нескольких автобусных маршрутов в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 302, 303, 320, 323. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что маршруты № 3, 4, 4А, 14, 19, 21, 29, 29А, 32, 40, 43, 50, 58, 66, 84, 202, 203 изменили схему движения. 

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