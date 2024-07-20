В Астане 23 автобусных маршрута временно изменили схему движения

20 июля временно меняются схемы движения 23 автобусных маршрутов в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems". В компании отметили, что схемы движения маршрутов временно изменены до завершения ремонтных работ.

Речь о таких маршрутах, как № 17, 44, 56, 61, 10, 60, 61, 201, 15, 15А, 19, 29, 29А, 30, 40, 47, 51, 56, 55Б, 121,18, 52, 54.

С измененными схемами данных маршрутов можно ознакомиться на странице CTS в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Астане перекроют развязку по проспекту Мангилик Ел.

