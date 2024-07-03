Еще несколько маршрутов в Астане временно поменяют схему движения

4 июля временно меняются схемы движения нескольких маршрутов, курсирующих по проспекту Тәуелсіздік, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в акимате города со ссылкой на CTS.

Речь о таких маршрутах, как № 3, 4, 4А, 14, 19, 21, 29, 29А, 32, 40, 43, 50, 58, 66, 84, 202, 203. Изменение связано с ограничением движения транспорта по проспекту Тәуелсіздік.

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С измененными схемами данных маршрутов можно ознакомиться на странице CTS в Instagram.

Ранее стало известно, что больше 30 автобусных маршрутов в Астане временно поменяют схемы движения.