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Долина лотосов: как добраться до сказочного места в Атырауской области

Как добраться в долину лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Одним из популярных направлений экотуризма в Атырауской области в последние годы являются дельты рек Кигач и Шароновка в Курмангазинском районе. Казахстанцев и иностранных гостей сюда манит первозданная природа, обилие птиц и рыбы.

И самое главное – это возможность полюбоваться удивительным цветком – краснокнижным лотосом. Корреспондент Zakon.kz тоже посетил это удивительное место.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Добраться до плантаций лотосов непросто. Это 300 км от Атырау, а потом еще несколько километров по воде. И здесь главное желание, а результат сильно впечатлит. Но чтобы успеть застать распустившийся цветок лотоса, из города нужно выезжать как можно раньше, потому что к вечеру он закрывается. Добраться из города в Курмангазинский район можно на собственном авто либо на такси за 5 тыс. тенге. Чтобы не испытывать судьбу, мы приехали в райцентр за день вперед. Время из райцентра до села Теңіз, откуда отплывают лодки в долину лотосов, занимает 30 минут.

На часах 8 утра. На берегу выстроились в ряд около 20 лодок. Каждый владелец предлагает свои услуги, как такси на вокзале или в аэропорту.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Аренда одной лодки вместимостью до шести человек варьируется от 30 до 35 тыс. тенге, в зависимости от мотора лодки. Для любителей драйва нужно выбрать водный транспорт с большим мотором, а если хотите добраться до лотосов не спеша, любуясь красотой вокруг, то лучше взять лодку с маленьким мотором. Выбрав нужный вариант для нас, мы оставили свое авто на берегу и пересели в лодку.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Сегодня наш своеобразный гид – шустрый парень по имени Аманкос. На вопрос, почему он закрывает лицо, ответил, что так он защищает свою кожу от ветра и солнца, ведь ему предстоит работать почти до заката.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Меня зовут Аманкос. Мне 27 лет. У меня семья, дети есть. Постоянной работы у меня нет, в сезон занимаюсь рыболовством на своей лодке. А летом вот перевожу людей на лотосы. Большой поток туристов в нашем селе наблюдается в последние четыре года. Приезжают к нам не только со всех уголков Казахстана, но и из-за рубежа. В прошлом году здесь были итальянцы, в этом году семья из Индонезии. Все это иностранцы, работающие в Атырау. В день, к примеру, я совершаю два, редко три рейса. Желающих очень много. Ежедневно сюда приезжают около ста туристов",– рассказывает молодой человек.
Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Туристов, как оказалось, здесь действительно много. По дороге мы встретились с десятками из них. Чтобы добраться до цели, впереди у нас был ровно один час. Поэтому наш гид не спеша рассказывал об особенностях этой местности. А мы тем временем любовались естественной красотой вокруг.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Тут белые цапли стаями на рыбу охотятся, там утки бултыхаются, чайки, журавли, каравайки, серые лебеди и даже орлы пролетают над головой. Многих из них мы просто не успевали фотографировать.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Кругом заросли из еще зеленого камыша с нераспустившимися кисточками и белые водяные лилии.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам нашего лодочника, лотосы цветут практически на границе с Россией в Курмангазинском районе на протоках дельт рек Кигач и Шароновка, в местах, где они впадают в Каспийское море. За необычайной красотой краснокнижного цветка можно наблюдать, начиная с июля и до конца августа.

"Вы же знаете, что лотосы в стране растут только у нас, говорят, их семена занесли мигрирующие птицы, которых здесь сегодня тысячи. А еще здесь находятся плантации водяного ореха чилим, занесенного в Красную книгу", – говорит Аманкос.
Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Чилим был настоящим подспорьем для жителей в голодные годы, особенно в период Великой Отечественной войны. Созревшие орехи перемалывали в муку и готовили различные блюда. Варили и кашу. Да и сырыми плоды чилима тоже ели. Несмотря на то, что сейчас растение занесено в Красную книгу, некоторые рыбаки воспринимают его как сорняк, плотным ковром покрывающий поверхность воды, а их длинные корни накручиваются на винты моторных лодок и мешают плыть.

Время в пути пролетает незаметно, ведь в лодке разрешается перекусить и останавливаться, чтобы сделать пару селфи или запечатлеть все на видео.

И вот перед нами открывается завораживающая розовая пелена из цветов, раскиданная на почти 5 тыс. га земли. Без преувеличения – тут просто сказочно.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Срывать цветок нельзя, но некоторые приезжие туристы, к сожалению, вырывают, ломают растения. Мы хотим, чтобы со стороны специальных компетентных органов был жесткий контроль. Но этого нет. Хотя зона считается природоохранной. Единственное, если увидят, к примеру, сорванный цветок в ваших руках в социальных сетях, то, говорят, могут оштрафовать. Слышал, что до 1,5 млн тенге. Не знаю, правда или нет. Я всегда своих пассажиров об этом предупреждаю", – говорит Аманкос.
Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Уникальность лотоса в том, что каждый лепесток цветка размером с ладонь взрослого человека. А листья имеют восковой налет, отталкивающий воду, это защищает растение от грязи и пыли. Запах лотоса схож с запахом сирени. Прикоснуться и понюхать разрешается всем.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Рождаясь в болотистой воде, цветок вырастает девственно чистым и нежным. Его высота может достигать полутора метров.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

А раскрываются бутоны ранним утром, когда над горизонтом появляется солнце. Сами цветы всегда повернуты к нему, а вечером после захода они вновь закрываются.

Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Я приезжаю сюда почти каждый год, тут необычная аура. Сама я из Уральска. По моим наблюдениям, с каждым годом туристов все больше. Многие из них приезжают сюда просто сфотографироваться для своих соцсетей, но не многие до конца понимают, где они находятся. Тут можно медитировать. Поразмыслить. Отойти от городской рутины. Я обожаю приезжать сюда, а какой здесь чистейший воздух. Долина лотосов для меня, как место силы",– поделилась туристка, представившаяся Жанной.
Долина лотосов, Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Место и вправду божественное, здесь захватывает дух и переполняет гордость за свою Родину. Тут прекрасная аура и мощная положительная энергетика, наверное потому, что лотос является символом чистоты. Он используется во многих духовных практиках, так как считается, что растение чистит ауру человека и благотворно влияет на его здоровье.

Если вы хотите успеть посетить это место, то до конца августа еще есть время. Тем же, кто не успеет, не стоит расстраиваться: можно запланировать тур на начало июля следующего года, когда начнут распускаться первые бутоны.

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