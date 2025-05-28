#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
512.16
580.94
6.39
Общество

В Казахстане пересмотрят оплату проезда по платным дорогам

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 09:34 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта Казахстана обратилось с хорошей новостью к жителям страны. Согласно сообщению, ведомство намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами, сообщает Zakon.kz.

Официльное заявление опубликовано сегодня, 28 мая 2025 года, в Telegram-канале министерства.

В нем отмечено:

"В соответствии с проектом изменений в правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в Казахстане пользователи платных дорог будут освобождены от платы за участки, где выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения".

Так, продолжают специалисты, если на участке платной автомобильной дороги выявлены повреждения, которые влияют на безопасность дорожного движения и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет.

"Это решение будет действовать до полного устранения дефекта".Пресс-служба Министерства транспорта

К примеру, если общая протяженность платного участка составляет 100 км и на 5 км из них зафиксированы дефекты, то до устранения дефектов водители будут платить только за 95 км платной автомобильной дороги.

"Ожидается, что изменение вступит в силу в июне 2025 года".Пресс-служба Министерства транспорта

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 09:34
Ожидаемая сумма сборов – более 100 млрд тенге: на что будут направлены средства с платных дорог

Еще в феврале 2025 года министр транспорта Марат Карабаев заявлял, что в Казахстане самый дешевый проезд по дорогам в сравнении с соседними странами.

О том, какая дорога в стране станет платной с 24 мая, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Школа мстит ученику: депутат о скандале в НИШ в Алматы
Общество
10:32, Сегодня
Школа мстит ученику: депутат о скандале в НИШ в Алматы
В Астане движение на улице Кенесары перекроют на пару дней
Общество
10:26, Сегодня
В Астане движение на улице Кенесары перекроют на пару дней
Двойное убийство и захват заложницы: в суде озвучены детали дела
Общество
10:02, Сегодня
Двойное убийство и захват заложницы: в суде озвучены детали дела
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: