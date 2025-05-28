В Казахстане пересмотрят оплату проезда по платным дорогам

Министерство транспорта Казахстана обратилось с хорошей новостью к жителям страны. Согласно сообщению, ведомство намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами, сообщает Zakon.kz.

Официльное заявление опубликовано сегодня, 28 мая 2025 года, в Telegram-канале министерства.

В нем отмечено:

"В соответствии с проектом изменений в правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в Казахстане пользователи платных дорог будут освобождены от платы за участки, где выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения".

Так, продолжают специалисты, если на участке платной автомобильной дороги выявлены повреждения, которые влияют на безопасность дорожного движения и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет.

"Это решение будет действовать до полного устранения дефекта". Пресс-служба Министерства транспорта

К примеру, если общая протяженность платного участка составляет 100 км и на 5 км из них зафиксированы дефекты, то до устранения дефектов водители будут платить только за 95 км платной автомобильной дороги.

"Ожидается, что изменение вступит в силу в июне 2025 года". Пресс-служба Министерства транспорта

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Еще в феврале 2025 года министр транспорта Марат Карабаев заявлял, что в Казахстане самый дешевый проезд по дорогам в сравнении с соседними странами.

О том, какая дорога в стране станет платной с 24 мая, можно прочитать по этой ссылке.