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В Актюбинской области строительство домов идет активными темпами

В Актюбинской области строительство домов идет активными темпами, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 19:00 Фото: акимат Актюбинской области
ТОО "Строй-Актобе" – одна из подрядных организаций, которые возводят дома в Кобдинском районе для пострадавших от паводка.

Представитель компании Андрей Мумжу рассказывает, что они строят два дома. На данный момент в них ведутся внутри отделочные работы. К домам подведено электричество, установлена сантехника.

В Актюбинской области строительство домов идет активными темпами, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 19:00

Фото: акимат Актюбинской области

В целом в Кобдинском районе 147 домов строят 15 подрядных организаций. На сегодня залиты фундаменты 12 домов, подняты внешние стены у 136 домов, установлена кровля на 129 домах. В 62 домах установили оконные рамы. Всего в строительстве задействовано 253 человека.

В Актюбинской области строительство домов идет активными темпами, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 19:00

Фото: акимат Актюбинской области

Также в селе Жарык две подрядные организации подняли стены и завершают кровельные работы на 17 домах.

В Актюбинской области строительство домов идет активными темпами, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 19:00

Фото: акимат Актюбинской области

Дефицита стройматериалов нет, они доставляются на объекты вовремя.

С подрядчиком был подписан договор на прокладку линий электропередачи, проведение газо- и водоснабжения. Работы уже ведутся.

В Актюбинской области строительство домов идет активными темпами, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 19:00

Фото: акимат Актюбинской области

В планах завершить строительство домов в августе.

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