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В селах Актюбинской области, пострадавших от паводка строят дома

Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 05:35 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В затопленных во время паводка селах Жагабулак и Бирлик Актюбинской области строят дома, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Актюбинской области, в настоящее время в этих селах осуществляется строительство 14 домов.

Всего во время паводка в Мугалжарском районе было повреждено:

  • 76 домов;
  • три коммерческих объекта;
  • разрушено восемь фермерских хозяйств.
Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 05:35

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Пострадавшим уже оказана единовременная помощь на более чем 26 млн тенге. От владельцев аварийных домов поступило 54 заявления на получение жилья. Им приобретут готовые дома на вторичном рынке. На сегодняшний день ключи от них получили 42 семьи. Заключаются договора и готовится документация на выкуп остальных домов.

Кроме того, в районе будет отремонтировано восемь домов. На эти цели выделено свыше 17 млн тенге.

18 июня Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков.

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