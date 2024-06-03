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Названа причина неприятного запаха в Актау

Актау, неприятный запах, экологи, причина, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 09:36 Фото: ДЧС Павлодарской области
Жители Актау с вечера 1 июня стали жаловаться на неприятный запах в городе. Экологи выяснили причину, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 3 июня в Департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что после появления жалоб специалисты провели замеры атмосферного воздуха в Актау, селе Баскудык и на промышленных территориях.

"В ходе проведенного мониторинга выявили факт возгорания контейнеров с мусором, расположенных вблизи медицинского центра "Мухамбет", находящегося в поселке Баскудык. По итогам замеров показателей атмосферного воздуха в зоне возгорания установлено превышение показателя сероводорода", – сообщили в департаменте.

Экологи рассказали о пожаре в ДЧС, пожарные ликвидировали возгорание.

В мае 2024 года жители города массово жаловались на дым и запахи от шашлычных.

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