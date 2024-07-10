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В Астане вновь перекроют участок проспекта Кошкарбаева

В Астане вновь перекроют участок проспекта Кошкарбаева, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 10:46 Фото: Zakon.kz
С 10 по 11 июля 2024 года участок от улицы М. Тулебаева до улицы Озбекали Жанибек на проспекте Кошкарбаева будет перекрыт, сообщает Zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по устранению недочетов в дорожном полотне, передает официальный сайт акимата Астаны.

Работы будут проводиться в соответствии с гарантийными обязательствами подрядной организацией за счет собственных средств.

В Астане вновь перекроют участок проспекта Кошкарбаева, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 10:46

Фото: акимат города Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, что в Астане ограничат движение на мосту Арыс до Тауелсиздик.

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