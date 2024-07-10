В Астане вновь перекроют участок проспекта Кошкарбаева
Фото: Zakon.kz
С 10 по 11 июля 2024 года участок от улицы М. Тулебаева до улицы Озбекали Жанибек на проспекте Кошкарбаева будет перекрыт, сообщает Zakon.kz.
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по устранению недочетов в дорожном полотне, передает официальный сайт акимата Астаны.
Работы будут проводиться в соответствии с гарантийными обязательствами подрядной организацией за счет собственных средств.
Фото: акимат города Астаны
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Ранее стало известно, что в Астане ограничат движение на мосту Арыс до Тауелсиздик.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript