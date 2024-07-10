В Астане вновь перекроют участок проспекта Кошкарбаева

Фото: Zakon.kz

С 10 по 11 июля 2024 года участок от улицы М. Тулебаева до улицы Озбекали Жанибек на проспекте Кошкарбаева будет перекрыт, сообщает Zakon.kz.

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