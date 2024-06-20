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В Астане перекроют участок проспекта Улы Дала

В Астане перекроют участок проспекта Улы Дала, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 11:34 Фото: Zakon.kz
С 20 по 23 июня участок проспекта Улы Дала от проспекта Мангилик Ел до улицы А.Бокейхана будет перекрыт, передает Zakon.kz.

В ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщают, что движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ".

Ранее водителям авто в Астане временно разрешили заезжать на несколько автобусных полос.

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