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В Астане перекроют проспект Момышулы

Ремонт и укладка тротуаров, ремонтные работы тротуаров, строительство тротуаров, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 17:15 Фото: Zakon.kz
С 27 по 29 июля в Астане будет перекрыт участок проспекта Б.Момышулы от проспекта Тауелсиздик до проспекта Р.Кошкарбаева, сообщает Zakon.kz.

Там будут проводится работы по среднему ремонту дорожного полотна, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве добавили, что в рамках работ 28 июля (на один день) планируется еще и перекрытие пересечения проспект Тауелсиздик-проспект Б.Момышулы.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, что в Ауэзовском районе Алматы частично закроют проезд на одном из участков по проспекту Алтынсарина.

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