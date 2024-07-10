Сильнейшая гроза в Алматы попала в кадр известного фотографа
Фото: Instagram/dots_foto
9 июля 2024 года в Алматы бушевала непогода: ливень с грозой накрыли город. Популярный фотограф Дмитрий Доценко не растерялся и заснял магическое природное явление. Снимками он поспешил поделиться с подписчиками, сообщает Zakon.kz.
10 июля 2024 года на его странице в Instagram появились фотографии, которых так ждали многочисленные поклонники его творчества.
В подписи к публикации Доценко подробно расписал прошедший день.
"Сильнейшая гроза разразилась над Алматы прошедшей ночью. Мне удалось поймать интересные снимки мощных молний. Разряды били со всех сторон и по городу, и по горам. Одни вспыхивали меж облаков, другие попадали в землю. В общем, сделал подборку фотографий, добавил еще снимки, сделанные пару дней назад. А в конце подборки посмотрите видео вчерашнего небесного представления".Дмитрий Доценко
Комментаторы моментально заявили, что надеялись увидеть произведения от Доценко.
- Страшно красиво.
- Спасибо за такую работу.
- Тот самый момент, когда ужасно красиво.
- Как это красиво! Всегда жду ваши фотографии.
- Красота. Ждала ваши снимки после вчерашней грозы.
- Вы не боитесь снимать молнию? Это опасно! Вы – супер.
- Невероятно красиво, – отмечают восторженные подписчики.
Последние дни в Алматы выдались весьма дождливыми. Но и в этом Доценко усмотрел красоту. 8 июля он также зафиксировал завораживающий город во время грозы.
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