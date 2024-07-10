Сильнейшая гроза в Алматы попала в кадр известного фотографа

9 июля 2024 года в Алматы бушевала непогода: ливень с грозой накрыли город. Популярный фотограф Дмитрий Доценко не растерялся и заснял магическое природное явление. Снимками он поспешил поделиться с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

10 июля 2024 года на его странице в Instagram появились фотографии, которых так ждали многочисленные поклонники его творчества.



В подписи к публикации Доценко подробно расписал прошедший день.

"Сильнейшая гроза разразилась над Алматы прошедшей ночью. Мне удалось поймать интересные снимки мощных молний. Разряды били со всех сторон и по городу, и по горам. Одни вспыхивали меж облаков, другие попадали в землю. В общем, сделал подборку фотографий, добавил еще снимки, сделанные пару дней назад. А в конце подборки посмотрите видео вчерашнего небесного представления". Дмитрий Доценко

Комментаторы моментально заявили, что надеялись увидеть произведения от Доценко.

Страшно красиво.

Спасибо за такую работу.

Тот самый момент, когда ужасно красиво.

Как это красиво! Всегда жду ваши фотографии.

Красота. Ждала ваши снимки после вчерашней грозы.

Вы не боитесь снимать молнию? Это опасно! Вы – супер.

Невероятно красиво, – отмечают восторженные подписчики.

Последние дни в Алматы выдались весьма дождливыми. Но и в этом Доценко усмотрел красоту. 8 июля он также зафиксировал завораживающий город во время грозы.