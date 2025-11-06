Первый снег в Алматы: волшебные кадры популярного фотографа покорили Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию красивых снимков первого снега в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Фотографии 6 ноября появились в его Instagram-аккаунте.
По словам автора, он два дня ходил по городу, чтобы собрать "большую подборку кадров из разных мест Алматы".
"Это тот самый волшебный момент, когда осень встречается с зимой – так контрастно и так красиво! Каждый год жду этот день с нетерпением, будто впервые беру в руки камеру", – написал Доценко.
На опубликованных снимках запечатлены заснеженные аллеи, деревья с золотыми листьями и горные вершины на фоне голубого неба. Подписчики фотографа назвали серию "самой красивой осенью Алматы".
- Первый снег в этом году был очень красивым и пушистым! Хочется пролайкать каждое фото.
- Волшебно, очаровательно!
- Шедевры от природы. Спасибо вам за чудесные моменты!
Ранее Дмитрий Доценко поделился в Instagram серией теплых осенних кадров, сделанных в Алматы.
