#Казахмыс
Общество

Первый снег в Алматы: волшебные кадры популярного фотографа покорили Казнет

Алматы, фото, снег, осень , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 19:22
Популярный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию красивых снимков первого снега в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 6 ноября появились в его Instagram-аккаунте.

По словам автора, он два дня ходил по городу, чтобы собрать "большую подборку кадров из разных мест Алматы".

"Это тот самый волшебный момент, когда осень встречается с зимой – так контрастно и так красиво! Каждый год жду этот день с нетерпением, будто впервые беру в руки камеру", – написал Доценко.

На опубликованных снимках запечатлены заснеженные аллеи, деревья с золотыми листьями и горные вершины на фоне голубого неба. Подписчики фотографа назвали серию "самой красивой осенью Алматы".

  • Первый снег в этом году был очень красивым и пушистым! Хочется пролайкать каждое фото.
  • Волшебно, очаровательно!
  • Шедевры от природы. Спасибо вам за чудесные моменты!

Ранее Дмитрий Доценко поделился в Instagram серией теплых осенних кадров, сделанных в Алматы.

Айсулу Омарова
23:14, 29 апреля 2025
19:31, 18 сентября 2025
00:40, 08 апреля 2025
