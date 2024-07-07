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Завораживающий Алматы во время грозы попал в объектив популярного фотографа

Завораживающий Алматы во время грозы попал в объектив популярного фотографа , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 01:21 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 7 июля порадовал подписчиков новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

На этот раз блогер опубликовал кадры, на которых запечатлен Алматы во время грозы. 

"Очень люблю фотографировать молнии, никогда не знаешь какие кадры получатся и получатся ли вообще. Бывает еще и промокнешь весь, и технику замочишь, как в этот раз. Но сколько радости, когда удается запечатлеть это грозное природное явление", – написал он под постом. 

Новые кадры восхитили подписчиков, они оставили множество лайков и комментариев: 

  • Вы – неугомонный труженик! Весь мокрый, но светится от счастья, что смог нам показать такую красоту! Кадры потрясающие! Красота красивая и завораживающая! Очень благодарна вам за такие счастливые моменты, когда мы можем это видеть! Удачи вам!
  • Дмитрий это супер кадры и трек. Все что связано с небом, эта музыка наполняет большим смыслом. Это больше, чем любительская съемка.
  • Ох, Дмитрий, страшно красиво. Рисковать здоровьем и жизнью, это стоит многого и дорогого. Классно получилось.
  • Очередной шедевр, вызывающий восхищение!

Ранее Дмитрий Доценко съездил в Петропавловск и сделал красивые фотографии исторической части города. Подробнее можно узнать здесь

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