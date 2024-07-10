Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Каракурты атакуют Атыраускую область: шесть человек находятся в реанимации

Каракурты атакуют Атыраускую область: шесть человек находятся в реанимации, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 14:52 Фото: pxhere
Нашествие каракуртов наблюдается в песчаных районах региона, это Индерский, Исатайский и Курмангазинский районы. Об этом заявили в пресс-службе регионального акимата, сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Мой город", в областной станции скорой помощи зарегистрированы два случая нападения каракуртов – в селе Есбол Индерского района и в Исатайском районе.

"Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Еще девять человек получают лечение в областной больнице, четверо из них оказались в реанимации. Еще трое получили инъекции", – уточнили в акимате.

Кроме того, в детскую больницу попали трое детей: двоих пришлось поместить в реанимацию, еще один отделался легкой формой течения болезни.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 14:52
Нашествие каракуртов: с чем связано увеличение численности пауков и как спастись
, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 14:52

Ранее сообщалось, что в области пауки укусили почти 400 верблюдов, 63 из них погибли. Владельцам животных специалисты рекомендовали воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, и оперативно сообщать о животных, у которых выявлены признаки заболевания.

Каракурт – вид пауков из рода черных вдов. Основные места обитания – полынная целина, пустоши, берега арыков, склоны оврагов и т. п.

На животных и человека не нападает, если его не потревожат. Яд опаснее змеиного. Укус действует довольно быстро: пострадавший человек ощущает жгучую боль, которая уже через 10-15 минут распространяется по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса. 

Читайте также

Герой нашего времени: прохожий вытащил из БАКа тонущего ребенка
Герой нашего времени: прохожий вытащил из БАКа тонущего ребенка
Улучшилась транспортная доступность к одному из самых уникальных природных объектов Казахстана
Улучшилась транспортная доступность к одному из самых уникальных природных объектов Казахстана
Снова дожди и жара до +38°С: синоптики дали прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту
Снова дожди и жара до +38°С: синоптики дали прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту
Анастасия Московчук
Атырауская область Казахстан 2024 год Каракурты Болезни
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
Жена Кайрата Нуртаса после его ареста уехала с детьми в Испанию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: