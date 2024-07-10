Каракурты атакуют Атыраускую область: шесть человек находятся в реанимации

Нашествие каракуртов наблюдается в песчаных районах региона, это Индерский, Исатайский и Курмангазинский районы. Об этом заявили в пресс-службе регионального акимата, сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Мой город", в областной станции скорой помощи зарегистрированы два случая нападения каракуртов – в селе Есбол Индерского района и в Исатайском районе.

"Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Еще девять человек получают лечение в областной больнице, четверо из них оказались в реанимации. Еще трое получили инъекции", – уточнили в акимате.

Кроме того, в детскую больницу попали трое детей: двоих пришлось поместить в реанимацию, еще один отделался легкой формой течения болезни.

Материал по теме Нашествие каракуртов: с чем связано увеличение численности пауков и как спастись

Ранее сообщалось, что в области пауки укусили почти 400 верблюдов, 63 из них погибли. Владельцам животных специалисты рекомендовали воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, и оперативно сообщать о животных, у которых выявлены признаки заболевания.

Каракурт – вид пауков из рода черных вдов. Основные места обитания – полынная целина, пустоши, берега арыков, склоны оврагов и т. п.

На животных и человека не нападает, если его не потревожат. Яд опаснее змеиного. Укус действует довольно быстро: пострадавший человек ощущает жгучую боль, которая уже через 10-15 минут распространяется по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса.