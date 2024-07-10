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В Конаеве вручили 15 ключей от новых автомобилей ветеринарным станциям

От новых автомобилей ветеринарным станциям, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:00 Фото: акимат Алматинской области
В Доме культуры города Қонаев прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеринарного работника. В этот день ветераны отрасли и молодые специалисты получили почетные грамоты и благодарственные письма.

Главным моментом мероприятия стало вручение 15 ключей от новых автомобилей для 4 областных, 11 районных и городских ветеринарных станций.

"Работа ветеринаров играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона. На ветеринарных специалистов возложена большая ответственность за чистоту сельскохозяйственной продукции. В области работают 1071 сотрудник областных ветеринарных станций, а в целом по области 1419 специалистов, занимающихся предотвращением распространения опасных инфекционных заболеваний, которые могут поражать как животных, так и людей. С начала года в области ветеринарно-профилактические мероприятия против 16 различных особо опасных болезней животных и птиц выполнены на 89%. В текущем году расходы на противоэпизоотические мероприятия составляют 4 миллиарда 997 миллионов тенге, что на 26% больше, чем в прошлом году". Заместитель акима области Алмас Батанов
От новых автомобилей ветеринарным станциям, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:00

Фото: акимат Алматинской области

В области большое внимание уделяется сфере ветеринарной медицины: создана областная ветеринарная станция со штатом в 1071 сотрудник; проводится вакцинация против инфекционных заболеваний и серологические исследования. Для профилактики инфекционных заболеваний животных и человека в регионе совместно работают почти 1500 ветеринарных работников.

От новых автомобилей ветеринарным станциям, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:00

Фото: акимат Алматинской области

В текущем году на противоэпизоотические мероприятия будет потрачено почти 5 млрд тенге. Из года в год увеличиваются денежные средства на строительство ветеринарно-санитарных объектов. Для повышения заработной платы ветеринарным специалистам были выделены дополнительные средства и зарплата увеличена на 20%. За счет повышения заработной платы можно трудоустроить ветеринарных специалистов в отдаленных селах, улучшить их жилищные условия, повысить производительность труда.

От новых автомобилей ветеринарным станциям, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:00

Фото: акимат Алматинской области

Заведующая ветеринарным пунктом Куйганского сельского округа Балхашского района Айгуль Дюйсенбекова получила благодарственное письмо от премьер-министра. Она работает в данной отрасли на протяжении 38 лет.

"Сегодня впервые мы отмечаем наш профессиональный праздник. Хочу поздравить всех своих коллег и пожелать им крепкого здоровья и оставаться преданными своему делу". Айгуль Дюйсенбекова
От новых автомобилей ветеринарным станциям, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 18:00

Фото: акимат Алматинской области

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