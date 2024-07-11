Причину гибели казахстанцев на воде озвучили в МЧС

Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов 11 июля на брифинге озвучил, что более двух тысяч человек утонули на водоемах в Казахстане за 10 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, анализ прошлых лет показывает, что количество неблагоприятных происшествий на водоемах напрямую зависит от уровня так называемой культуры безопасности граждан.

"Профилактическая работа, направленная на обеспечение безопасности граждан, проводится круглый год", – дополнил Акылбек Ахметжанов.

По его данным, в стране с начала купального сезона утонули 10 человек в разрешенных для купания местах. Еще 54 случая зарегистрировано в несанкционированных.

"Мы хотим еще раз привлечь внимание населения. Для сохранения жизни и здоровья вас и ваших близких призываем отдыхать в разрешенных и безопасных водоемах! Сведения о безопасных местах размещаются в открытых источниках, на сайтах акиматов и региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям", – озвучил Ахметжанов.

Он также отметил, что на неохраняемых участках водоемов выставлено 42 стационарных и порядка 150 мобильных сезонных спасательных постов.

"За сухими статистическими цифрами стоят человеческие жизни и горе их близких. За последние 10 лет водной стихией унесены жизни более двух тысяч человек", – заключил спикер.

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