Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Причину гибели казахстанцев на воде озвучили в МЧС

МЧС, Лодка, Водоем , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 13:00 Фото: пресс-служба МЧС РК
Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов 11 июля на брифинге озвучил, что более двух тысяч человек утонули на водоемах в Казахстане за 10 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, анализ прошлых лет показывает, что количество неблагоприятных происшествий на водоемах напрямую зависит от уровня так называемой культуры безопасности граждан.

"Профилактическая работа, направленная на обеспечение безопасности граждан, проводится круглый год", – дополнил Акылбек Ахметжанов.

По его данным, в стране с начала купального сезона утонули 10 человек в разрешенных для купания местах. Еще 54 случая зарегистрировано в несанкционированных.

"Мы хотим еще раз привлечь внимание населения. Для сохранения жизни и здоровья вас и ваших близких призываем отдыхать в разрешенных и безопасных водоемах! Сведения о безопасных местах размещаются в открытых источниках, на сайтах акиматов и региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям", – озвучил Ахметжанов.

Он также отметил, что на неохраняемых участках водоемов выставлено 42 стационарных и порядка 150 мобильных сезонных спасательных постов.

"За сухими статистическими цифрами стоят человеческие жизни и горе их близких. За последние 10 лет водной стихией унесены жизни более двух тысяч человек", – заключил спикер.

Материал по теме

Сохраните жизнь: МЧС повторно обращается к казахстанцам
, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 13:00

10 июля 2024 года ребенка течением унесло в Каспийское море, когда он плавал с надувным кругом. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент закончился благополучно. Мальчика спасли.

Читайте также

Директор школы &quot;устроила&quot; сына лаборантом и была оштрафована на 9 млн
Директор школы "устроила" сына лаборантом и была оштрафована на 9 млн
Динара Закиева раскрыла номер мошенников, которые от ее имени вводят людей в заблуждение
Динара Закиева раскрыла номер мошенников, которые от ее имени вводят людей в заблуждение
Водоем, вода
На 62 млн тенге раскошелились казахстанцы из-за нарушений правил поведения на воде
Екатерина Елисеева
МЧС РК Казахстан 2024 год Водохранилища Озера
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Незамедлительно сообщите в полицию: новый механизм мошенничества раскрыло МВД
Незамедлительно сообщите в полицию: новый механизм мошенничества раскрыло МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: