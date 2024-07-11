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На 62 млн тенге раскошелились казахстанцы из-за нарушений правил поведения на воде

Водоем, вода, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 13:32 Фото: freepik
Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов 11 июля на брифинге в СЦК озвучил, что с начала года в семь раз увеличилось число нарушений правил безопасности на водоемах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, более 39 тыс. рейдов и патрулирований по пресечению нарушений требований Правил безопасности на воде провело МЧС совместно с МВД,.

"Правонарушители привлекаются по статьям 364 ("Нарушение правил общего водопользования"), 412 ("Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах"), 440 ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения") Кодекса об административных правонарушениях. С начала года составлено порядка 9 тыс. протоколов на общую сумму более 62 млн 608 тыс. тенге", – озвучил спикер.

Он отметил, что административное воздействие на нарушителей Правил безопасности на воде благоприятно сказывается на количестве происшествий на водоемах. 

Ранее Акылбек Ахметжанов назвал основную причину гибели казахстанцев на водоемах.

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