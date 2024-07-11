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В селах Казахстана отсутствует инфраструктура по сбору мусора – эксперт

села, Казахстан, отходы , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 18:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
11 июля заместитель исполнительного директора Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste Айжан Рыскулова на онлайн-конференции по вопросам управления отходами и изменения климата рассказала, с какими трудностями сталкиваются жители сел в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По словам Айжан Рыскуловой, на сегодня раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 130 населенных пунктах страны.

"У нас в Казахстане более 3 тыс. мусорных полигонов. Это, конечно, большое количество. Но из них соответствуют требованиям, то есть имеют разрешительные документы, только 20%, остальные считаются незаконными полигонами, свалками", – заявила она.

Еще одна проблема касается, по ее словам, сельской местности.

"Мы объездили много сел и районов в Казахстане. Конечно, ситуация отличается от региона, местности, но если обобщить эту информацию, то можно прийти к следующим выводам: все-таки в сельской местности у нас отсутствует инфраструктура по сбору, вывозу и переработке отходов. Элементарно, просто нет вывоза отходов от населения. В этой связи и не осуществляется сбор и переработка опасных составляющих ТБО: электронные отходы, ртутьсодержащие лампы, батареи, аккумуляторы и так далее", – подчеркнула Айжан Рыскулова.

При этом она напомнила, что в Казахстане вся система управления отходами финансируется за счет тарифа, который платит население.

"В сельской местности у нас нет утвержденных тарифов. Если даже они есть, то являются очень низкими – 200 тенге, 150 тенге, даже 80 тенге в месяц. И при этом отмечается очень низкий сбор тарифов – то есть население не оплачивает даже эти тарифы. Такая проблема тоже существует. Как итог, в тех регионах, где нет центрального отопления, происходит неконтролируемое сжигание отходов… Вокруг поселков образуются стихийные свалки, и даже несколько, это из-за того, что нет инфраструктуры", – указала эксперт.

Все это, по ее словам, приводит в последующем к загрязнению окружающей среды и наносит вред здоровью населения.

4 апреля 2024 года сообщалось, что в Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора.

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