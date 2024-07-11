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В акимате Алматинской области прокомментировали нарушения субсидирования племенного животноводства

Животноводство, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 19:08 Фото: gov.kz
11 июля в акимате Алматинской области дали комментарий по поводу выявленных нарушений в системе субсидирования племенного животноводства, сообщает Zakon.kz.

Например, касательно того, что за четыре года поголовье племенного скота должно было увеличиться до 1,9 млн, в акимате сообщили, что на 1 июля 2024 года в области имеется 2,8 млн голов овец в базе идентификации сельхозживотных. Из них племенных 367 тыс.

В целях повышения продуктивности и качества поголовья беспородного скота необходимо ежегодно проводить селекционно-племенную работу, которая включает в себя осеменение беспородных овец семенами племенных баранов-производителей.

"За 2021-2023 годы управлением сельского хозяйства Алматинской области на ведение селекционно-племенной работы по 1 млн 943 тыс. беспородных овец в 2090 фермерских хозяйств направлено 4,8 млрд тенге субсидий", – говорится в сообщении акимата.

Для получения племенного скота необходимо непрерывно проводить селекционные работы в течение пяти поколений. Данная работа занимает не менее восьми лет. Соответственно, проведение селекционно-племенной работы в течение 2021-2023 годов порядка 2 млн беспородных овец не делает их племенными. В данном случае получение статуса племенного скота возможно только к 2029 году.

Что касается похищения социально-производственными кооперативами 1,2 млрд тенге субсидий, предназначенных для селекционных работ в целях получения племенных животных, то прокуратурой области проведена проверка законности освоения бюджетных средств, выделенных для выплаты субсидий в агропромышленном комплексе за период с 2021-го по текущий год.

"По итогам проверки направлено в адрес управления сельского хозяйства области представление по выявленным нарушениям в семи направлениях на общую сумму 4,8 млрд тенге, в том числе 1,2 млрд тенге субсидий, предназначенных для селекционных работ". Пресс-служба акимата Алматинской области

В этой связи управлением 19 июня текущего года сделан запрос в областную прокуратуру о предоставлении информации в разрезе каждого сельхозтоваропроизводителя, ответ на который еще не получен.

"После получения официального ответа и при подтверждении нарушений управлением будут проведены соответствующие меры по возврату средств, включая претензионно-исковую работу в отношении каждого нарушителя", – прокомментировали в областном акимате.

Вместе с тем не исключается возможность неправомерных действий со стороны отдельных крестьян, которые негативно сказываются на мерах господдержки, оказываемых в рамках селекционно-племенной работы.

Для предотвращения злоупотреблений со стороны получателей субсидий с января текущего года Министерством сельского хозяйства дана возможность акиматам самостоятельно проводить мониторинг использования субсидий. В текущем году управлением уже выявлено неисполнение обязательств по 60 заявкам сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 113 млн тенге.

"Сейчас проводится работа с выездом на хозяйства по установлению фактического нарушения, в случае подтверждения нарушений будут применены соответствующие меры по возврату средств, включая претензионно-исковую работу", – уточнили в акимате.

Также акимат призывает всех сельхозтоваропроизводителей строго соблюдать правила субсидирования в АПК и сообщать о любых нарушениях, выявленных как со стороны сельхозтоваропроизводителей, так и со стороны государственных структур, в Управление сельского хозяйства Алматинской области.

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