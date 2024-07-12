Суд Шымкента отказал госучреждению во взыскании средств с ТОО, благоустраивавшего деловой центр

Решением экономического суда города Шымкент государственному учреждению отказано во взыскании бюджетных средств с ТОО, не исполнившего договорные обязательства, передает Zakon.kz.

Согласно договору, ТОО обязалось провести работы по благоустройству административно-делового центра в Шымкенте, однако данное обязательство исполнено несоответствующим образом, говорится в сообщении прокуратуры города Шымкент.

"По ходатайству прокурора апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и утвердила решение о заключении мирового соглашения". Прокуратура города Шымкент

В результате принятых мер государству возвращено 56 млн тенге бюджетных средств.

Ранее прокуратура Туркестанской области завела два уголовных дела после проверки на предмет законности расходования бюджетных средств.