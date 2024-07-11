Неэффективное освоение средств свыше 1 млрд тенге – прокуратура Туркестанской области завела уголовные дела

Два уголовных дела завела прокуратура Туркестанской области после проверки на предмет законности расходования бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Земельный участок площадью 103 га был предоставлен государственному учреждению "Жасыл Аймак" из земель лесного фонда постановлением акима области, уточняет прокуратура Туркестанской области.

Участок предоставлялся на праве постоянного пользования в целях создания зеленого пояса.

"В ходе проведенной проверки на предмет законности расходования бюджетных средств специализированной природоохранной прокуратура выявлены факты подписания руководителями учреждения документов, подтверждающих расход бюджетных средств без их фактического исполнения на сумму более 24 млн тенге при посадке 3 тыс. саженцев саксаула, с приживаемостью в 56%, тогда как на данной территории растут лишь дикие деревья, в т. ч. тамарикс". Прокуратура Туркестанской области

Кроме того, выявлены факты неэффективного освоения средств свыше 1 млрд тенге при посадке лесных насаждений, использования удобрений, полива, установки трансформаторов на непригодных к посеву земельных участках.

Уголовные дела переданы для проведения досудебных расследований в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области.

Ранее в Северном Казахстане прокуратура вернула государству активов на 300 млн тенге.