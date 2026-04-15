Общество

190,5 млн тенге за непоставленный товар взыскал суд в Мангистау

Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области рассмотрено гражданское дело о взыскании средств с ТОО "К" из-за неисполнения обязательств по договору поставки. Сумма превысила 190 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, 5 апреля 2024 года между АО "П" и ТОО "К" был заключен договор на поставку товара на общую сумму 635 млн тенге. В рамках соглашения покупатель перечислил 30% предоплаты – 190,5 млн тенге. Однако поставщик свои обязательства не выполнил – товар в установленный срок поставлен не был.

В ходе разбирательства подтверждены важные обстоятельства: факт получения предоплаты, отсутствие поставки товара, а также отсутствие приемо-сдаточных документов. Суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении обязательств со стороны поставщика.

Согласно ст. 419 Гражданского кодекса Республики Казахстан, покупатель вправе требовать возврата уплаченной суммы.

Решением суда иск удовлетворен частично: с ТОО "К" взыскано 190,5 млн тенге предоплаты, 2,2 млн тенге неустойки и 5,7 млн тенге судебных расходов по оплате госпошлины.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области прокуратурой Жаксынского района вынесен приговор в отношении бухгалтера за присвоение бюджетных средств.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Грязь и ржавая вода: моральный вред взыскали пассажиры поезда в Актюбинской области
20:30, 13 марта 2024
Грязь и ржавая вода: моральный вред взыскали пассажиры поезда в Актюбинской области
Дроппер под прицелом: в Астане суд взыскал деньги, переведенные мошенникам
19:00, 26 марта 2025
Дроппер под прицелом: в Астане суд взыскал деньги, переведенные мошенникам
В Астане акционерное общество пыталось взыскать с подрядчика 16,2 млн тенге
19:26, 14 февраля 2025
В Астане акционерное общество пыталось взыскать с подрядчика 16,2 млн тенге
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Легионер "Кызылжара" вызвал восхищение в России
17:47, Сегодня
Легионер "Кызылжара" вызвал восхищение в России
Исчезновение документов: стала известна причина многолетней задолженности в волейболе
17:32, Сегодня
Исчезновение документов: стала известна причина многолетней задолженности в волейболе
У арбитров VAR нет отдельных повторов: глава судейского корпуса встретился со СМИ
17:07, Сегодня
У арбитров VAR нет отдельных повторов: глава судейского корпуса встретился со СМИ
Стала известна причина ухода из руководства федерации легенды казахстанского волейбола
16:50, Сегодня
Стала известна причина ухода из руководства федерации легенды казахстанского волейбола
