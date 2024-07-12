Набрал на ЕНТ всего один балл: курьезный случай прокомментировали в Центре тестирования

Заместитель директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова в СЦК 12 июля 2024 года прокомментировала случай, когда тестируемый набрал всего один балл, сообщает Zakon.kz.

Наужан Дидарбекова подтвердила наличие такого результата на ЕНТ.

"Мы сообщали, что данный ребенок до этого сдавал ЕНТ и набрал свыше 90 баллов. Но на ЕНТ, в котором он набрал один балл, он участвовал всего пять минут и, соответственно, у него был такой результат. Он об этом писал на своих страницах в социальных сетях", – отметила она.

При этом замдиректора подчеркнула, что это единичный случай.

12 июля председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гулзат Кобенова объявила о завершении основного ЕНТ в Казахстане. По ее данным, срез прошел в электронном формате в 43 пунктах тестирования.