На что жаловались абитуриенты после ЕНТ

Заместитель директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова 16 июля 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) рассказала о поданных абитуриентами заявлениях на апелляцию, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, за текущий период было подано свыше 95 тысяч заявлений на апелляцию, в том числе по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам.

"Было удовлетворено 152 заявления, в их числе 7 по техническим причинам и 145 – по содержанию", – сказала Дидарбекова.

Она подчеркнула, что в центре уделяют огромное внимание разработке тестовых заданий.

"Они разрабатываются в рамках государственного обязательного стандарта среднего образования, а также в рамках учебников, которые разрабатываются министерством", – добавила спикер.

О том, на какую помощь могут рассчитывать абитуриенты при подготовке к ЕНТ, читайте в материале.