Основное ЕНТ завершилось в Казахстане: кто набрал наивысшие баллы

Председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гулзат Кобенова на брифинге в СЦК 12 июля 2024 года объявила о завершении основного ЕНТ в Казахстане. По ее данным, срез прошел в электронном формате в 43 пунктах тестирования, сообщает Zakon.kz.

Гулзат Кобенова отметила, что в текущем году 181 тысяча абитуриентов сдавали ЕНТ, а с учетом двух попыток – 326 тыс. Это на 20 тыс. абитуриентов больше по сравнению с прошлым годом.

"Это говорит об улучшении демографической ситуации в Казахстане и увеличении спроса на высшее образование. По предварительной информации, 139 тыс. абитуриентов набрали пороговый балл и могут участвовать в конкурсе на присуждение гранта. Это составляет 76% от общего количества участников. В этом году впервые за последние три года абитуриент набрал наивысший результат – 140 баллов. Это Жаннұр Еңсебек, выпускник сш № 22 села Карабулак Талгарского района Алматинской области (в прошлом году максимальный балл был 137 баллов, его набрали 5 человек. – Прим. ред.)", – отметила она.

139 баллов набрали два тестируемых: Аяужан Мұратова из ВКО и Нұрболат Жұбатқан из Кызылординской области. Все они являются выпускниками сельских школ.



Еще 716 человек набрали больше 130 баллов.

"В этом году для обучения на бакалавриате выделено около 79 тыс. грантов. 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности. Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 19 344 грантов. Далее "Педагогические науки" – 13 735 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 903 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" – 8 288 грантов", – указала спикер.

Также в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация".

"У абитуриентов из пострадавших от паводков регионов – Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, есть возможность предоставить на конкурс грантов сертификаты январского или мартовского ЕНТ, если баллы основного ЕНТ оказались низкими. Также в 2024 году 20% от общего количества грантов выделяется абитуриентам из регионов, пострадавших от паводков", – резюмировала Гулзат Кобенова.

Прием документов на конкурс по присуждению государственного образовательного гранта будет проходить в течение 12 дней. Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа.

5 июля 2024 года стало известно, что в Казахстане изменили Правила проведения ЕНТ. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

