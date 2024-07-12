"Степь и фонари": на новый парк в Актау обрушилась критика
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
В 40 микрорайоне Актау построили крупнейший парк. Его территория составляет 23 гектара. Однако не все жители региона с восторгом отзываются о новом месте отдыха, сообщает Zakon.kz.
Видео парка с высоты птичьего полета разместил общественник Азамат Сарсенбаев.
В подписи к публикации блогер уточнил:
"Чувствую, что новый городской парк Актау станет отличным местом притяжения для граждан".
Однако не все подписчики разделили оптимизм Сарсенбаева.
- Степь, брусчатка и фонари.
- Ничего не будет, это будет пустыня из бежевого камня и песка. Воды нет для людей, на полив – тем более.
- Одни карагачи насадили.
- Лысый парк будет и куча машинок. Мини-бизнес.
- Мало, мало, очень мало деревьев! Нужно много, много, очень много деревьев сажать.
- Зачем сажать туи в нашем регионе? Никакой тени, их даже сносно постричь некому, – возмущаются пользователи Сети.
Впрочем, нашлись и защитники:
- Для начала неплохо... Надеюсь, его будут и дальше облагораживать, чтоб парк Актау не уступал паркам Алматы. Главное, поливайте деревья.
- Давайте на позитиве будем! Вспомните, каким город был лет 20 назад? Главное, чтобы с водой решили проблему. Будут поливать – будет парк!
- Там специально для полива пробурили скважину питьевых подземных вод, чтобы оттуда брать воду для полива! А люди кричат и жалуются и как всегда тянут назад.
О строительстве парка стало известно в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что этот парк будет крупнейшим в регионе.
Стоит отметить, что в Актау несколько дней не было питьевой воды. 11 июля в акимате Мангистауской области объяснили, что на ее выработку влияет жаркая погода.
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