Названа причина снижения выработки питьевой воды в Актау

Вот уже третий день большая часть Актау остается без питьевой воды. В акимате Мангистауской области объясняют, что на ее выработку влияет жаркая погода, передает Zakon.kz.

В настоящее время ТОО "МАЭК" вырабатывает около 46 000 кубометров питьевой воды в сутки при производственной мощности 52 000 кубометров. Причина снижения объемов связана с резким повышением температуры наружного воздуха.

"Температура воздуха держится на отметке 40-42 градуса Цельсия, соответственно, повысилась и температура морской воды. Все это влияет на технологический процесс опреснения воды, снижая объем выработки. Поэтому акиматом было принято решение снижать давление воды в сетях по графику. Как только объем воды увеличится, график будет отменен. Это временные вынужденные меры". Первый заместитель генерального директора ТОО "МАЭК" Сабит Желкушинов

Из-за жаркой погоды выросло и потребление питьевой воды. Чтобы стабилизировать ее уровень в центральных сетях водоснабжения, введено временное ограничение на работу всех автомоечных станций города. Всего таковых в Актау 72.

На недавнем совещании аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поручил ускорить завершение проектов, направленных на ликвидацию дефицита питьевой воды для населения. К августу планируется завершить два проекта.

Так, строительно-монтажные работы по проекту "Увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" с 20 тысяч до 40 тысяч кубических метров в сутки" завершены на 95 процентов. Оборудование доставлено на завод. В августе текущего года начнется подача питьевой воды жителям региона.

Также на территории ЦУВС-2 (Центральный узел водоснабжения) ТОО "МАЭК" введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки. В ближайшие дни жителям города будут подаваться дополнительно 6 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Ранее жители 19-го микрорайона Актау перекрыли дорогу, устав от бесконечного отсутствия воды в кранах.

И это происходит не впервые.

Zakon.kz сообщал, что аким города Актау обратился к горожанам из-за проблем с питьевой водой. Он сообщил, что акимат работает над решением этого вопроса.

Чуть позже в Актау ввели график подачи воды.

В разное время причину отсутствия воды городские власти объясняли ремонтом или аварией на сетях.

Актау – единственный город в Казахстане, который живет на опресненной морской воде.