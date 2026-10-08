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Общество

Фонтан, розы и тысячи растений: в Алматы создают огромный парк для семейного отдыха

парк, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:54 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Наурызбайском районе Алматы создается новое общественное пространство площадью один гектар. Парк будет предназначен для семейного отдыха, прогулок и досуга жителей разных возрастов. Он расположился по соседству с парком аттракционов Alem park, сообщает Zakon.kz.

О создании новой зоны отдыха сообщила на брифинге Региональной службы коммуникаций аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева.

Особое внимание в проекте уделено озеленению. На территории парка высажены 200 крупномерных и 85 хвойных деревьев, около 30 тысяч кустарников, а также 1,5 тысячи роз.

парк, отдых, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:54

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Для удобства жителей предусмотрены пешеходные дорожки, скамейки и система освещения. За состоянием зеленых насаждений будет обеспечен регулярный уход благодаря автоматизированной системе полива.

В новой зоне отдыха также имеются фонтан, композиция "Семья", перголы и детская игровая площадка. Таким образом, пространство будет рассчитано как на семейный отдых, так и на прогулки и спокойное времяпрепровождение.

Реализация проекта позволит создать в Наурызбайском районе дополнительную благоустроенную зону отдыха и увеличить количество озелененных общественных пространств для жителей.

В настоящее время работы по созданию парка находятся на завершающей стадии. Открытие новой зоны отдыха для жителей планируется в ближайшее время.

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Айсулу Омарова
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