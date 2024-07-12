Мадиев поделился опытом инвестирования в криптовалюты

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на брифинге 12 июля рассказал, в какие криптовалюты инвестировал, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр рассказал, что у него есть опыт инвестирования в различные криптовалюты. Он покупал биткоин, Ethereum и BNB.

Журналисты уточнили, на какой криптовалюте удалось заработать.

"Давайте я уже не буду свои личные инвестиционные доходы раскрывать. Я и терял, и зарабатывал. Криптовалюта – это волатильный инструмент. Поэтому я считаю, что если в это инвестируете, то лучше не ловить вот эту временную волатильность, а сидеть вдолгую. Нужно инвестировать тот капитал, который не жалко потерять. Поэтому лучше вдолгую инвестировать, это мой подход", – озвучил Мадиев.

29 февраля 2024 года Комитет государственных доходов Министерства финансов РК объяснил, как платить налоги при покупке и продаже криптовалюты в Казахстане.