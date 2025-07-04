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Наука и технологии

Жаслан Мадиев рассказал, как суперкомпьютер будет стимулировать развитие вычислительных мощностей

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 10:54 Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 4 июля 2025 года в Astana Hub рассказал, как приобретение суперкомпьютера будет стимулировать развитие вычислительных мощностей в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в мае в страну привезли первый и самый большой в регионе суперкомпьютерный кластер. Он сейчас готовится к пусконаладке в Астане в центре обработки данных министерства. Переговоры с американским правительством по приобретению суперкомпьютера шли на протяжении года.

"Мы им смогли доказать, что у нас очень большая agenda (набор приоритетных тем, целей или задач) по развитию искусственного интеллекта в стране. Что мы привозим оборудование не для того, чтобы перепродавать для недружественных стран или для военных целей применять. Нет, мы на протяжении года им доказывали нашу стратегию, наши подходы, наши планы по развитию ИИ-агентов", – сказал Жаслан Мадиев.

Он пояснил, что теперь и другие игроки рынка в госсекторе, квазигоссекторе, частники и стартаперы могут приобретать топовое оборудование Nvidia. Они уже начали наполнять Казахстан вычислительным мощностями.

"По оценкам различных экспертов, с учетом размера нашей экономики страна нуждается где-то в 10 экзафлопах вычислительных мощностей. Наш суперкомпьютер на два экзафлопа. Мы думаем, что совместно с частным сектором, с компаниями, с корпорациями сможем насытить нашу экономику необходимыми вычислительными ресурсами", – считает министр.

Он резюмировал, что правительство Казахстана проработало механизм, чтобы такие вычислительные мощности были освобождены от таможенных платежей и от налога на добавленную стоимость.

О том, как будут использовать суперкомпьютер в Казахстане, можете прочитать здесь.

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Бауыржан Муканов
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