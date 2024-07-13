В Казахстане стартовал прием заявлений на получение образовательных грантов

Сегодня, 13 июля 2024 года, стартует прием заявлений на получение образовательных грантов. Подробности озвучили Zakon.kz в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.

По данным ведомства:

"Прием документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта будет осуществляться c 13 по 24 июля 2024 года. Заявление для участия в конкурсе можно будет подать через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал "Электронного правительства".

Также отмечено, что всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе, на обучение казахстанцев из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством Казахстана, – 3903 гранта.

Кроме того, для обучения молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов.

"В том числе для выходцев из Атырауской области – 1500 грантов, Мангистауской – 2000, Туркестанской – 600, Абайской – 300, Шымкента – 300, Жетысуской – 300, Улытауской – 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс.

Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны по ссылке.

Также министерство выступило с заявлением к абитуриентам. Специалисты предупредили, что в связи с одновременным наплывом пользователей при подаче документов на портале электронного правительства могут наблюдаться технические сбои:

"В случае выявления проблем с онлайн подачей заявок вы можете обратиться в Единый контакт-центр 1414, а также для получения дополнительной информации Комитет высшего и послевузовского образования по телефонам: 8 (7172) 741670, 8 (7172) 742525, call-центр технической поддержки Единой платформы высшего образования 8 (7172) 47-25-25, вн. 702, 504 и call-центр РГКП "Национального центра тестирования" - 8 (7172) 695069".

Фото: Telegram/gylym_jogary_bilim

Днем ранее, 12 июля, в стране завершилось Единое национальное тестирование (ЕНТ). По предварительной информации, 139 тыс. абитуриентов набрали пороговый балл и могут участвовать в конкурсе на присуждение гранта.