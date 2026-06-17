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Общество

В Казахстане объявили сроки приема заявлений на образовательные гранты

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, обучение, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования Казахстана выступило с обращением к абитуриентам. Будущим студентам рассказали, что прием документов на конкурс грантов будет проходить с 13 по 20 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве разъясняют, что документы можно подать офлайн через приемные комиссии вузов (онлайн через виртуальные приемные комиссии) или онлайн через eGov.

Для участия в конкурсе грантов нужны:

  • удостоверение личности;
  • сертификат ЕНТ;
  • фото размером 3х4;
  • аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;
  • подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготной категории;
  • для специальности B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" необходимо предоставить медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.

Также сказано, что за дополнительной информацией можно обращаться в приемные комиссии вузов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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