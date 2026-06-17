В Казахстане объявили сроки приема заявлений на образовательные гранты
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования Казахстана выступило с обращением к абитуриентам. Будущим студентам рассказали, что прием документов на конкурс грантов будет проходить с 13 по 20 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве разъясняют, что документы можно подать офлайн через приемные комиссии вузов (онлайн через виртуальные приемные комиссии) или онлайн через eGov.
Для участия в конкурсе грантов нужны:
- удостоверение личности;
- сертификат ЕНТ;
- фото размером 3х4;
- аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников колледжей;
- подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготной категории;
- для специальности B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" необходимо предоставить медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.
Также сказано, что за дополнительной информацией можно обращаться в приемные комиссии вузов.
15 июня 2026 года в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставили промежуточные итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ). С ними можно ознакомиться по этой ссылке.
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