19,2 млрд тенге – АФМ расследует 111 фактов хищения бюджетных средств

Агентство по финансовому мониторингу установило, что подрядчики завышали цены при составлении проектно-сметной документации по 35 госпроектам, доведя стоимость до 300 млрд тенге, передает Zakon.kz.

По инициативе агентства стоимость проектов сокращена почти на 45 млрд тенге, говорится в сообщении ведомства.

Цифры озвучили, когда подводили итоги работы АФМ за первое полугодие под председательством Дмитрия Малахова.

Сейчас проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму 19,2 млрд тенге.

В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования. Превентивно заблокировано 14 тыс. ссылок на противоправный контент и ликвидировано более 100 противоправных чатов и аккаунтов.

"В целом, по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд тенге), в том числе "живыми деньгами" в семь раз (с 11 до 79 млрд тенге), что свидетельствует о повышении эффективности работы".

В заключение Дмитрий Малахов поручил усилить работу по борьбе с теневой экономикой, активнее выявлять хищения бюджетных средств, контрабанду, финансирование наркобизнеса и ОПГ.

Ранее в Астане выявили хищение более 40 млн тенге, выделенных на развитие спорта.